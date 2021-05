Plus

Seit 2012 findet jährlich am Montag nach Muttertag der „Tag der Kinderbetreuung“ statt. Dieser Tag soll Kindern und Eltern die Gelegenheit geben, den Betreuern/Erziehern einmal „Danke“ für ihre Arbeit zu sagen. Zudem soll der Tag den „Stellenwert familienergänzender Bildung, Betreuung und Erziehung verdeutlichen“ und dieses „gesellschaftspolitisch wichtige Thema in den Fokus“ rücken, erklärt die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung. In ganz Deutschland und dieses Mal auch im Rhein-Hunsrück-Kreise finden an diesem Tag verschiedene Aktionen und Veranstaltungen statt, etwa die Verteilung von kleinen Geschenken.