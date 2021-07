Die EPG Baskets Koblenz beginnen die Saison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd mit einem Heimspiel: Am 18. September (19.30 Uhr) empfangen die Koblenzer die Fraport Skyliners Juniors aus Frankfurt. Die Hauptrunde der beiden Pro B-Ligen Süd und Nord (während die Koblenzer im Süden spielen, ist Aufsteiger Dragons Rhöndorf in den Norden eingeteilt worden) endet am 19. März 2022.