19 Frauen und Männer schlossen sich dem IS an

Nach derzeitigen Erkenntnissen rheinland-pfälzischer Sicherheitsbehörden sind in der Vergangenheit 19 Personen, zehn Männer und neun Frauen, aus Rheinland-Pfalz in Richtung Syrien oder Irak gereist, um sich dort an Kampfhandlungen zu beteiligen oder Terrororganisationen in anderer Weise zu unterstützen. Dazu gehörten als erste Rückkehrerin auch Lisa R. sowie ihre beiden Schwägerinnen, die sich noch in Lagern aufhalten sollen.