1872 von Pfarrer Pfliester erbaut

Nicht eine an Gläubigen wachsende Gemeinde war es im Jahr 1872, die den Bau einer evangelischen Kirche in Bad Neuenahr erforderlich machte, sondern der untragbare Zustand, dass die vornehmen Kurgäste zum evangelischen Gottesdienst in das provisorisch hergerichtete Kurhaus mussten. So konnte es nicht weitergehen. Also suchte Pfarrer Gustav Adolf Pfliester, der im aufstrebenden Bad neben Kurdirektor und Ärzten zu den herausragenden Persönlichkeiten seiner Zeit gehörte, nach einem geeigneten Standort für den Bau einer Martin-Luther-Kirche.