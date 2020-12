Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 16:22 Uhr

18 Spieler dürfen auf den Spielberichtsbogen

Ganz unterschiedliche Interpretationen brachte die „11+4-Regelung“ hervor, die über die Anfangself hinaus grundsätzlich vier personelle Wechsel pro Team vorsieht. Während viele Vereine schlussfolgerten, auf dem Spielberichtsbogen lediglich 15 Akteure notieren zu dürfen, um unabhängig von der gegnerischen Aufgebotsgröße in der Summe unter der von der Politik festgelegten Grenze von 30 Personen, die gemeinsam Wettkampfsport betreiben dürfen, zu bleiben, füllten andere das Protokoll bis zur letzten Zeile aus – und das ist auch erlaubt. In Pflichtspielen dürfen genauso wie in Freundschaftsspielen nach aktuellem Stand 18 Namen auf dem Papier stehen, aber maximal vier Wechsel pro Mannschaft erfolgen.