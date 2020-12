Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 18:51 Uhr

Zum neuen Gerätewart in der Löschgruppe Gimmigen wurde Timo Boden bestellt. Er ist Nachfolger von Dirk Schneider, der weiterhin die Aufgaben als Gerätewart und stellvertretender Löschgruppenführer der Löschgruppe Heppingen wahrnimmt. Neuer stellvertretender Gerätewart des Löschzuges Heimersheim ist Antoine Fischer.

In diesem Jahr haben sich außerdem eine Frau und 14 Männer für den Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler entschieden. In die Wehren aufgenommen und verpflichtet wurden Leon Häring, Frank Jakobs, Kilian Mausberg, Philipp Schäfer (alle Löschzug Ahrweiler), Marius Halbach (Löschzug Bad Neuenahr), Marc Heimermann, Björn Nagel (beide Löschzug Heimersheim), Daniela Lindner, Lars Nußbaum (beide Löschgruppe Heppingen), Simon Schoenmackers (Löschgruppe Gimmigen), Jörg Bertram, Marvin Junkersdorf, Toni Krell, Andreas Robrecht und Michael Schenkel (alle Löschgruppe Ramersbach).