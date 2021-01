15 Bewerber für zwei direkt zu vergebende Parlamentssitze

Insgesamt 15 Kandidaten bewerben sich im Kreis Ahrweiler in zwei Wahlkreisen um die zwei über die Erststimme zu vergebenden Sitze im rheinland-pfälzischen Landtag. CDU, SPD, Bündnis90/Die Grünen , FDP, AfD, Die Linke und erstmals auch die FWG treten in den Wahlkreisen 13 (Rhein und Brohltal) und 14 (Ahr und Eifel) mit eigenen Bewerbern an. zudem bewirbt sich der Winnerather Siegried Verdonk im Wahlkreis 14 als Einzelbewerber parteiunabhängig um einen Sitz im Parlaments.