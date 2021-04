1400 Euro als Trost

Während TuS RW Koblenz und Eintracht Trier nach Wunsch des FVR am 29. Mai das Finale bestreiten sollen, würden die anderen 35 Teilnehmer des Bitburger Rheinlandpokals einen Betrag in Höhe von jeweils mindestens 1400 Euro erhalten, sofern es zu der vorgesehenen TV-Übertragung kommt. Das hat der Verband im Anschluss an die Videokonferenz auch schriftlich zugesichert.