14 Grundstücke im Neubaugebiet sind schon komplett belegt Erst im Juni 2020 wurde in Buhlenberg die Erschließung des Neubaugebiets „Bußheck“ abgeschlossen. Doch schon jetzt kann Ortsbürgermeister Gunter Kronenberger erfreut melden, dass alle 14 Grundstücke, die dort entstanden sind, verkauft wurden oder fest reserviert sind. Auch die ersten Häuser wurden dort bereits errichtet, oder es sind entsprechende Arbeiten im Gang.

„Wir haben aber weiterhin eine große Nachfrage nach Bauplätzen, aber auch nach Mietwohnungen“, betont der Ortschef, der schmunzelnd anmerkt, „dass wir diesbezüglich natürlich von unserer Rolle als Vorstadt von Birkenfeld“ profitieren. Freie Mietwohnungen gibt es in Buhlenberg kaum, und die Gemeinde hat darauf auch keine Einflussmöglichkeiten, in Sachen Neubaugebiet werde man sich im Rat aber bereits in naher Zukunft mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob und unter welchen Bedingungen man in Buhlenberg ein weiteres Neubaugebiet ausweisen soll, so Kronenberger. ax