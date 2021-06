13 Wehrführer seit Gründung

Die Freiwillige Feuerwehr Spessart, die derzeit über 18 Aktive und insgesamt über 29 Mitglieder verfügt, ist in den 125 Jahren ihres Bestehens mit insgesamt 13 Wehrführern ausgekommen. Am Längsten auf der Kommandobrücke war Willi Schneider, der von 1978 bis 2006 amtierte. Ihm am nächsten kommen Karl Groß, der es auf 27 Jahre brachte (1951 bis 1978), und Edmund Orth, der die wichtige Leitungsfunktion von 1922 bis 1945 ausübte.