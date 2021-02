12

Pflichtspiele nur hat der Fußball-Oberligist FV Engers wegen der Corona-Pandemie im gesamten Kalenderjahr 2020 absolvieren können. Dass es überhaupt so viele waren, lag daran, dass die Grün-Weißen lange im Rheinlandpokal am Ball waren und diesen Wettbewerb im August gewannen. Das Highlight für den FVE war zweifellos das DFB-Pokalspiel in der ersten Runde gegen den Zweitligisten VfL Bochum im Bochumer Ruhrstadion.