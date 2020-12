Archivierter Artikel vom 16.04.2020, 17:52 Uhr

111 Infizierte, 66 Geheilte

Im Kreis Altenkirchen gibt es erneut einen moderaten Anstieg bei der Anzahl der an Covid-19 erkrankten Personen: Mit Stand von Donnerstag, 12 Uhr, sind im AK-Land 111 Menschen und damit vier mehr als am Vortag positiv getestet worden, teilt die Kreisverwaltung mit. 66 davon sind geheilt. Drei Männer und eine Frau – alle vier Bewohner des St. Vinzenzhauses Gebhardshain – sind in den vergangenen Tagen verstorben. Sechs Patienten aus dem Kreis, die positiv getestet wurden, und zwei aus Italien stammende Patienten werden im Kirchener Krankenhaus behandelt.