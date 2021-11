Wenn es um den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe im Ahrtal geht, so möchten Wissenschaftler der Gruppe Science for Future darauf hinwirken, dass dieser die Versorgung der Bevölkerung zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien zum Ziel haben soll. Angesichts der drastischen Auswirkungen der weltweiten Klimakatastrophe haben Wissenschaftler in einer Studie mit dem Titel „Impulskonzept für den Wiederaufbau: Aus Ahrtal wird SolAHRtal“ erstellt.