Rheinland-Pfalz

Wie wichtig Tests im Kampf gegen das Coronavirus sind, verdeutlichte kürzlich ein US-Virologe: „Ohne Tests fliegen wir blind. Wir tragen eine Augenbinde.“ Auch die Weltgesundheitsorganisation schreibt auf Twitter: „Wir haben eine simple Nachricht an alle Länder: Testen! Testen! Testen!“ Das Musterland in dieser Hinsicht ist Südkorea, das es auch geschafft hat, seine Kurve abzuflachen. Doch wie sieht es eigentlich in Rheinland-Pfalz aus? Das Gesundheitsministerium von Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) weiß es nicht. Und das hat einen Grund.