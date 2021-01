Wie Landärzte von Privatpatienten profitieren: Höhere Mehrumsätze jenseits der Städte

Rheinland-Pfalz/Berlin

Alle Jahre wieder rückt das Thema Bürgerversicherung – also die Verschmelzung von privater und gesetzlicher Krankenversicherung – im Vorfeld von Wahlen ins Zentrum der politischen Debatte. Auch im Superwahljahr fährt der Verband der privaten Krankenversicherung (PKV) wieder schweres Geschütz gegen den von SPD, Grünen und Linken favorisierten Umbau der Kranken- und Pflegeversicherung. Zentraler Angriffspunkt ist diesmal die Behauptung der Verfechter der Bürgerversicherung, Ärzte ließen sich bevorzugt in Städten nieder, weil es dort besonders viele Privatversicherte gebe. „Die meisten Ärzte zieht es dorthin, wo es viele Privatversicherte gibt, an denen sie deutlich mehr verdienen. Und das ist vornehmlich in den Metropolen der Fall“, wird etwa der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach vom PKV-Verband zitiert.