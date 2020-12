Rheinland-Pfalz

Wer beherrscht den Weinstil Kabinett am besten? Um das herauszufinden, haben wir Winzer aus den Anbaugebieten Mosel, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen und dem Rheingau gebeten, uns ihre Kabinettweine zu schicken. 166 kamen an – in größerem Umfang hat es eine solche Probe wohl noch nie gegeben. Im Wettbewerb waren ausschließlich 2019er Rieslinge der Geschmacksstufen halbtrocken, feinherb und fruchtsüß („lieblich“).