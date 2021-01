Rheinland-Pfalz

Ein Blick in den Online-Breitbandatlas des Bundes genügt, um festzustellen: Mit dem Internet ist es im Sinziger Gewerbegebiet Goldene Meile nicht weit her. Teile der Flächen sind weiß unterlegt. Breitbandverfügbarkeit in Prozent, gemessen am 50 Megabit pro Sekunde-Ziel: 0 bis 10. Es ist einer der berühmten grauen – oder hier sogar weißen – Flecken.