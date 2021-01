Bendorf

Wer kennt das nicht? Da steht man nach einem langen Flug am Gepäckband und wartet auf seine Sachen, um endlich den Urlaub zu genießen. Doch nach einiger Zeit stellt man plötzlich fest: „Mein Koffer ist ja gar nicht dabei!“ Damit beginnt eine lange Odyssee, um das verloren gegangene Gepäckstück wiederzubekommen. Stundenlanges Anstehen an diversen Schaltern, das endlose Ausfüllen irgendwelcher Formulare nervt und verdirbt erst mal die Urlaubsfreude. Oder es kommt vor, dass der Koffer beschädigt wird, Kofferrollen vielleicht sogar abgebrochen sind, und man nun eine Entschädigung für das Gepäck beantragen will. Das alles ist jedenfalls zeitaufwendig und stressig.