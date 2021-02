Wer dachte, dass die neue US-Regierung in puncto Strafzölle eine moderatere Gangart gegenüber Europa an den Tag legt, der ist schief gewickelt: Noch mehr Weinbaubetriebe sind seit gut einem Monat von neuen Zöllen auf ihre Produkte betroffen. Der Weinbauverband Mosel läuft dagegen Sturm – und er vermisst Rückhalt an entscheidender Stelle.