Der Automobilzulieferer ZF will seinen Standort in Ahrweiler über kurz oder lang aufgeben und die Produktion an einen anderen Ort verlagern. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Hintergrund ist die Flutkatastrophe an der Ahr, von der auch das Werk an der Max-Planck-Straße betroffen war.