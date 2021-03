Die Bundesregierung will die vorläufig ausgesetzten Corona-Hilfen für Unternehmen „in den nächsten Tagen“ wieder aufnehmen. Das erklärte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums in Berlin. Wegen Betrugsverdacht in mehreren Fällen hatte das Ministerium Abschlagszahlungen – das sind Vorschüsse für größere Teile der beantragten Hilfsgelder – zu den November- und Dezemberhilfen sowie zur Überbrückungshilfe III Ende vergangener Woche gestoppt.