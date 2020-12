Mülheim-Kärlich/Neuwied

Einen großen Erfolg konnte das in Mülheim-Kärlich ansässige Softwareunternehmen Vectotax in diesem Jahr für sich verbuchen. Bei der jährlichen Preisverleihung für das beste ERP-System, durchgeführt vom Center for Enterprise Research der Universität Potsdam, gewann das Unternehmen im Oktober den ersten Platz. Eine unabhängige Jury aus Wissenschaftlern, Medienvertretern und Beratern bewertete die Software TaxMetall in der Kategorie Start-up-ERP für kleine und schnell wachsende Unternehmen als bestes Programm.