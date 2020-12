Windhagen

Schon interessant, wie das Leben manchmal so spielt – vor allem im Corona-Jahr 2020. Das hat auch die JK-Gruppe gespürt, die zwar schon seit mehr als 30 Jahren am Standort Windhagen im Kreis Neuwied hochwertige Produkte „made in Germany“ produziert, aber aufgrund des omnipräsenten Virus nun Abnehmerbranchen anspricht, die vor Corona nicht den Löwenanteil des Umsatzes ausmachten. Grund ist eine ästhetisch ansprechende Stele, die es in sich hat: der Virobuster.