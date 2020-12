Rheinland-Pfalz

Die Senatsmitglieder der Universität Koblenz-Landau fordern mehr Geld für ihre Hochschule. In einem offenen Brief, schreiben sie, „dass die finanziellen Rahmenbedingungen für einen Erfolg der Neustrukturierung immer noch nicht gegeben sind“. Dieser Brief könnte ein gewisses Knirschen in der Mainzer Regierungskoalition auslösen, denn auch die grüne Landespartei sieht das so.