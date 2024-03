Trotz schwieriger Zeiten: Koblenzer Versicherer Debeka ist auf Wachstumskurs

Plus Koblenz Wirtschaft

Koblenzer Versicherer Debeka wächst trotz aller Krisen – Neubau in Rauental fertig

Die Koblenzer Debeka trotzt weiter allen Krisen – und wächst stärker als der Markt: Vor der Bilanzpressekonferenz am Dienstag herrscht also Optimismus bei der Versicherungsgruppe, auch, wenn der russische Krieg in der Ukraine sich bemerkbar macht.