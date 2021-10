Dass das Traditions-Modehaus Sinn seinen Standort in der Koblenzer Pfuhlgasse und Görgenstraße zum Jahresende schließt, kommt für viele überraschend (wir berichteten). Mieter (Sinn GmbH, Sitz in Hagen) und Vermieter bzw. Gebäudeeigentümer (Sunrise Koblenz GmbH, Sitz in Hamburg) indes haben sich schon länger über die Abriss- und Neubaupläne des Gebäudes ausgetauscht.