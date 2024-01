Plus Rheinland-Pfalz „System schließt Lücken in der Energiewende“: Experten erklären, welche Rolle neue Heizungssysteme spielen Wie gelingt die Wärmewende in privaten und öffentlichen Immobilien? Darüber haben wir mit zwei Experten gesprochen: Karl-Heinz Förderer, Mentor der Firma Sokotherm im Netzwerk R56+, und Dr. Marcel Hering, Geschäftsführer von Sokotherm, die Heizungen in Sockelleisten herstellt. Das Gespräch im Wortlaut:

Herr Förderer, was hat Sie bewogen, sich über R56+ als Mentor der Firma Sokotherm zu engagieren? Förderer: Erstens, weil ich mich mit innovativen Technologien im Bereich Heizung schon länger beschäftigt habe. Zweitens, weil ich gerade selbst Wohnraum suche und deshalb weiß, was an maroden Strukturen angeboten wird. Sokotherm hat mich aus ...