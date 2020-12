Rheinland-Pfalz

Die Einschläge rücken näher: In der jüngsten Vergangenheit häufen sich Negativmeldungen aus der rheinland-pfälzischen Automobilwirtschaft. Die meisten Schlagzeilen produzierte wohl Continental: Statt ursprünglich 7000 sollen nun mindestens 13.000 Stellen in Deutschland gestrichen werden, und das trifft auch den Standort in Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-Kreis): Dort stehen 400 Jobs auf dem Spiel. Die Belegschaft protestiert Corona-bedingt per Autokorso.