Alken

Mensch oder Maschine? Diese Frage hatte bei der diesjährigen Weinlese auch die Winzer an der Terrassenmosel erreicht. Ein außergewöhnlicher Helfer für die Lese in der Steillage weckte besonderes Interesse: Im Alkener Burgberg wurde ein Vollernter eingesetzt. Um aber in der Hanglage mit bis zu 75 Prozent Neigung arbeiten zu können, fahren die Fahrzeuge auf Raupen und werden mit einem Stahlseil gesichert.