Rheinland-Pfalz

Die Corona-Krise hat den Einzelhandel in Rheinland-Pfalz in erhebliche Turbulenzen gestürzt, doch auch seit dem Ende des Lockdown bessert sich die Lage nur langsam: „Die Kundenfrequenz in den Innenstädten ist deutlich zurückgegangen, teilweise ist nur noch die Hälfte der Kunden unterwegs“, sagt der geschäftsführende Direktor des Städtetags Rheinland-Pfalz, Michael Mätzig: „Man sieht immer öfter, dass die Leute an den Geschäften vorbeigehen, kurz reinsehen – und weitergehen. Das ist der allgemeine Trend.“