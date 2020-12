Koblenz

Trotz regionaler Rückschläge hat Deutschland die Corona-Krise gut in den Griff bekommen, doch beschleunigt die Pandemie den Weg in die Rezession. Auch Gewerkschafter und Politiker befürchten, dass sich diese Negativentwicklung in den kommenden Wochen immer stärker auf den Arbeitsmarkt auswirkt. Und nicht nur das. So mancher geht davon aus, dass die Arbeitgeber soziale Errungenschaften abbauen und Mitspracherechte der Beschäftigten einschränken. Das wurde nun auch einer großen Koblenzer Videokonferenz deutlich.