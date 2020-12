Neuwied-Engers

Das Fahrrad, auf dem Albert Sauer einmal pro Woche zum Schachabend fährt, gibt keinen Hinweis auf seinen aktuellen Beruf. Dazu hat er – wie bei vielen Dingen – seine ganz eigene Betrachtungsweise: „Dieses alte Fahrrad sieht vielleicht nicht so aus – aber es ist rundherum in Ordnung und vollkommen verkehrssicher. Trotzdem muss ich keine Angst haben, dass es geklaut wird.“ So stellt er es auch mal unabgeschlossen vor der Gaststätte ab.