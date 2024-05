Plus Rheinland-Pfalz Schlechte Stimmung in der Wirtschaft: Wie die Unternehmen in Rheinland-Pfalz ins Frühjahr starten Von Tim Kosmetschke i Während Industrie, Bau und sogar Gastgewerbe positive Signale senden, scheint sich die Lage im Handel allenfalls geringfügig zu verbessern (Symbolfoto). Foto: Henning Kaiser/picture alliance / dpa Von einer „trüben Stimmung in der Wirtschaft“ berichteten wir zuletzt, als die IHK Koblenz die Ergebnisse ihrer jüngsten Konjunkturumfrage vorstellte. Nun liegen aktuellere Zahlen vor – von wärmender Frühlingssonne ist darin allerdings weit und breit keine Spur. Pessimismus allerorten? IHK-Chef Arne Rössel hat wenig erbauliche Eindrücke. Wo ist der Optimismus hin? Lesezeit: 3 Minuten

So richtig kommt der Frühling noch immer nicht in Gang in Rheinland-Pfalz, immer wieder Wolken und Regen - dazu passt die tendenziell weiter trübe Stimmung in der Wirtschaft im Land: Die Unternehmen im nördlichen Rheinland-Pfalz blicken mit tiefen Sorgen auf die wirtschaftliche Entwicklung, lediglich Spuren einer leichten Besserung lassen sich ...