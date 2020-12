Bingen/Bad Kreuznach/Ingelheim

Die Heinrich Honrath Kfz GmbH mit Sitz in Bingen und einem Autohaus an der Siemensstraße in Bad Kreuznach hat beim Amtsgericht Bingen am Rhein eine Sanierung in Eigenverwaltung beantragt. Der Geschäftsführer Sven Groetzner blickt trotz der Krise „hoffnungsfroh in die Zukunft: Wir sanieren das Unternehmen und stellen uns völlig neu auf. Wir werden gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen“. Dies sei der beste Weg, um die begonnene Sanierung „mit ganzer Kraft zu Ende zu führen“. Eine beauftragte süddeutsche Kanzlei bestätigte auf unsere Anfrage die Einleitung der Insolvenzantragsverfahren.