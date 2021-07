Wer Geld sicher anlegen und dabei keine Negativzinsen riskieren will, denkt wohl selten an die gesetzliche Rentenversicherung. Aber die kann sich durchaus lohnen, meint der Präsident der rheinland-pfälzischen Steuerberaterkammer, Walter Sesterhenn. Denn sie stelle über die Jahre eine relativ attraktive Verzinsung in Aussicht – im Alter mit höherer Rente und zuvor teilweise mit Steuervorteilen, weil Vorsorge steuermindernd vom Staat anerkannt wird.