Koblenz

Ein Ende der Corona-Krise ist nicht in Sicht, der Druck auf die Bundesregierung wächst: „Wir sind zwischen Zwängen eingeklemmt“, bekannte Peter Altmaier in einer großen Videokonferenz am Donnerstagabend. Der Bundeswirtschaftsminister war der Einladung des Koblenzer Bundestagsabgeordneten Josef Oster und des Landtagskandidaten Stephan Otto (beide CDU) gefolgt. Trotz aller Probleme ging es dem Minister darum, auch etwas Zuversicht zu vermitteln. Denn mit den Förderprogrammen nimmt Deutschland im weltweiten Vergleich eine Spitzenposition ein. Das sieht man zumindest in Berlin so.