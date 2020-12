Koblenz

Am Ende zeigte der Vorsitzende Richter sogar Mitgefühl für die Verteidigung des Volkswagenkonzerns, die im Saal 117 des Oberlandesgerichts Koblenz gleich drei Anwälte aus Großkanzleien aufgeboten hatte. „Sie haben sicher schon die Schmerzgrenze erreicht“, merkte Frank-Michael Goebel süffisant an. Denn die in höfliche Worte gekleidete Ansicht des 5. Zivilsenats zum Dieselskandal birgt in der Tat Sprengstoff für die Wolfsburger.