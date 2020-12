Koblenz

Der Wirtschaftsweise Lars Feld hat darauf hingewiesen, dass der Shutdown in Deutschland zwar möglicherweise das Gesundheitssystem vor dem Kollaps bewahren kann – anders als in Italien und Spanien – aber nicht die deutsche Wirtschaft, wenn die Situation länger als drei Monate andauern sollte. Man hat also zwei unattraktive Möglichkeiten: Entweder brechen die deutschen Krankenhäuser zusammen, und wir kommen zu einem Massensterben wie in Italien. Oder die deutsche Wirtschaft bricht zusammen, und wir bekommen eine nie da gewesene Arbeitslosigkeit. Es ist klar, dass die Strategie des Shutdown damit zwar jetzt richtig ist, aber nicht auf Dauer.