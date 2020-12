Rheinland-Pfalz

Das Land hat endlich seinen lang erwarteten Tourismusslogan. Mit „Deine Goldene Zeit in Rheinland-Pfalz“ sollen in der Corona-Urlaubssaison Gäste aus Deutschland angelockt werden. Erdacht hat den Slogan die Agentur von Bärbel Boy, die aus dem „echten Norden“ – also Schleswig-Holstein – stammt und das Tourismusmarketing ihres Heimatlands just mit diesem Begriff nachhaltig geprägt hat.