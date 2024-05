Netzstörung nach Software-Update: Problem bei Mobilfunkanbieter 1&1 behoben

Softwareprobleme haben in den vergangenen Tagen für Netzstörungen beim Mobilfunkanbieter 1&1 aus Montabaur gesorgt. Laut Medienberichten scheint die Störung nun behoben zu sein.

Ein Software-Update hatte am Montag zu einer technischen Störung geführt. Von dieser Störung seien circa vier Prozent der rund 12 Millionen Kunden betroffen gewesen. Laut SWR seien die Probleme mit dem Mobilfunknetz am Donnerstag wieder behoben.

1&1 hat sein noch sehr kleines Handynetz Ende vergangenen Jahres aktiviert. Zuvor hatte die Firma vor allem das Netz von O2 benutzt und dafür Miete gezahlt. Nun überführt 1&1 seine Kunden schrittweise in sein eigenes Netz. Dort, wo die Firma keine Antennen hat – also in den meisten Gegenden Deutschlands – werden die Kunden im Rahmen eines National Roaming-Vertrags mit Antennen von O2 verbunden. Das O2-Netz war von den Beeinträchtigungen nicht betroffen, wie ein Firmensprecher betonte. red