Rheinland-Pfalz

Mit der Zettelwirtschaft soll in Gaststätten bald Schluss sein – dank einer App, die Name und Adresse digital erfasst, um im Corona-Fall schnell Kontaktpersonen zu ermitteln. Dieses Projekt des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga soll am Freitag vorgestellt werden und am 1. September starten, wie Präsident Gereon Haumann unserer Zeitung sagt. „Dies soll mehr Datenschutz garantieren und Abläufe vereinfachen.“ Der digitale Service des Verbands „ist für alle Mitgliedsbetriebe kostenfrei“, erklärt Haumann.