Plus Rheinland-Pfalz Nachhaltiger Tourismus: Darum soll Rheinland-Pfalz dafür bekannt werden Von Cordula Sailer-Röttgers i Aktivurlaub ist beliebt bei den Gästen in Rheinland-Pfalz - wie etwa das Radfahren auf dem Rheinradweg. Immer mehr Wert legen Touristen auf nachhaltig aufgestellte Gastgeberbetriebe. Für das Thema Nachhaltigkeit möchten Rheinland-Pfalz Tourismus sowie andere Akteure der Branche nun verstärkt sensibilisieren. Foto: Dominik Ketz / Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH Nachhaltiger Tourismus wird weiter an Bedeutung gewinnen, sagt Rheinland-Pfalz Tourismus. Daher versucht die Landesmarketingorganisation – gemeinsam mit weiteren Partnern -, die Branche für das Thema zu sensibilisieren. Doch was ist mit einem nachhaltigen Tourismus überhaupt gemeint? Die RZ hat nachgefragt. Lesezeit: 6 Minuten

Rheinland-Pfalz will sich auf den Weg hin zu einem nachhaltigen Tourismus machen. Reiseangebote, die etwa verstärkt ökologische Aspekte im Blick haben, gewinnen an Bedeutung. Daher hat das Wirtschaftsministerium mit mehreren Partnern aus dem Tourismussektor eine Strategie erarbeitet. Ziel ist es unter anderem, Akteure in der Branche für das Thema zu ...