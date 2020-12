Kreis Neuwied

Die Zeiten, in denen das meiste Fleisch beim Metzger in der Nachbarschaft gekauft wurde, sind lange vorbei. Auch in der Stadt Neuwied und im Kreis sind nur noch wenige Fleischerei-Fachgeschäfte übrig geblieben. Mit den Preisen von Discountern können die kaum konkurrieren. Dafür haben viele Verbraucher die Hoffnung, dass sie hier bessere Qualität erhalten – die auch unter akzeptablen Bedingungen für Mensch und Tier produziert wird. Erst recht, nachdem in Corona-Zeiten Großschlachtbetriebe negative Schlagzeilen geschrieben haben.