Rheinland-Pfalz

67.000 Anträge auf Soforthilfe in der Corona-Krise sind in Rheinland-Pfalz von der Landesförderbank ISB bisher bewilligt worden – mit einem Volumen von mehr als 527 Millionen Euro. Aber wer muss das Geld womöglich jetzt in Teilen wieder zurückzahlen, weil sein Betrieb nach zwei Monaten wieder öffnen durfte, aber die Hilfe für Verluste über einen Zeitraum von drei Monaten angelegt war? Wird ein Verwendungsnachweis fällig?