In der Weinbranche glaubt man nach wie vor an das eigene Produkt. Doch der Weinkonsum in Deutschland ist zurückgegangen. Das hat vielfältige Ursachen, wie Marc Felten, der Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Moselland, unserer Zeitung im Interview erklärt. Die Genossenschaft will auch auf ein gesundheitsbewussteres Publikum zugehen.