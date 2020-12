Dausenau/Rhens

Produzierende Unternehmen stehen heute vor der Frage, welche Möglichkeiten der Digitalisierung zukunftsfähig und wirtschaftlich sinnvoll sind. Denn auch wenn Begriffe wie „Smart Factory“, „Internet der Dinge“ oder „Industrie 4.0“ nett klingen – erst wenn Kosten und Nutzen von Digitalisierung gegeneinander abgewogen sind, werden Unternehmen aktiv und investieren. Ein Beispiel für die Chancen der Digitalisierung in der industriellen Praxis ist die Zusammenarbeit der Firma Mittelrhein Software und dem in Dausenau an der Lahn ansässigen Unternehmen Eaton Industries.