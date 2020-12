Westerwald

Sowohl die Digitalisierung als auch Internet- und Großhandel beschäftigen viele kleinere Geschäfte des stationären Handels in der Region. Auch Metzgereien sind davon nicht ausgenommen. Um mit der umsatzstarken Konkurrenz mithalten zu können, kommt es für kleinere Betriebe unter anderem darauf an, Trends der Branche nicht zu verschlafen. In der Metzgereibranche sind das vor allem sogenannte Fleischautomaten. Einige Wäller Betriebe haben die metallischen Fleischlieferanten bereits ausprobiert und dabei nicht nur neue Umsatzwege, sondern auch neue Erkenntnisse über ihre Kunden entdeckt.