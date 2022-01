Sie sind 50 Jahre zusammengewachsen, haben in dem halben Jahrhundert nicht nur eine geschäftliche Partnerschaft aufgebaut, sondern gemeinsam gute wie schlechte Zeiten, zuletzt den Corona-Lockdown, erlebt. Der Metro-Markt in Koblenz feierte Geburtstag, ebenso wie das Bad Emser Restaurant Adria, dessen vor Kurzem verstorbener Seniorchef Franjo Bandur laut seiner Frau Katarina 1971 der erste Metro-Kunde in den Geschäftsräumen an der B 9 war.