Koblenz

Trotz zeitweise geschlossener Annahmestellen ist Lotto Rheinland-Pfalz nach eigener Aussage bisher gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Das legale Glücksspiel der Gesellschaft „hat sich als krisensicher erwiesen“, sagte Lotto-Chef Jürgen Häfner am Stammsitz in Koblenz. Der Umsatz steigerte sich im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,5 Prozent auf rund 194 Millionen Euro. Zum Gewinn in den ersten sechs Monaten 2020 machte Häfner noch keine Angaben.