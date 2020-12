Mainz

Rheinland-Pfalz will seine Investitionen zur Künstlichen Intelligenz in den nächsten fünf Jahren auf 36 Millionen Euro verdoppeln. Bei der Vorstellung einer „KI Agenda für Rheinland-Pfalz“ sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz, Künstliche Intelligenz (KI) sei eine Schlüsseltechnologie mit faszinierenden Möglichkeiten.